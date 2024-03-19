МОК создаст комиссию для оценки права российских спортсменов стать участниками Олимпиады

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) создаст Индивидуальную нейтральную комиссию (AINERP) для оценки права каждого спортсмена и его вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом права получить квалификационное место для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

В состав комиссии войдут три человека:

Николь Ховерц, вице-президент МОК, председатель группы экспертов

Пау Газоль, представитель Комиссии по этике МОК

Сын Мин Рю, представитель Комиссии спортсменов МОК

Работу Индивидуальной нейтральной комиссии (AINERP) будет поддерживать Пакеретт Жирар Заппелли, главный специалист МОК по этике и соответствию спортсменов данным им правам, которая будет выполнять функции секретаря AINERP.