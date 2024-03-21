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Чернышенко: МОК создал условия, при которых почти никто из россиян не сможет поехать на ОИ

Чернышенко: МОК создал условия, при которых почти никто из россиян не сможет поехать на ОИ
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возможном выступлении россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Вице-премьер отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), ранее допустивший российских спортсменов на Игры в нейтральном статусе, создал условия, при которых россияне практически не имеют возможности отобраться на соревнования.

«МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпиаду в Париже», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения лицензии на участие.

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