МОК заявил, что не информирует ОКР о решениях по условиям допуска россиян на ОИ-2024

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что они не информируют ОКР о решении по поводу допуска спортсменов в нейтральном статусе и не обязаны это делать.
«Олимпийский комитет России не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Это очевидно. Поэтому мы не информируем их о решениях нашей комиссии по условиям допуска спортсменов в нейтральном статусе.
Я не говорил с министром спорта, его советником или официальным представителем. Не говорил с представителями ОКР», — приводит слова Баха «Матч ТВ».
Отметим, что ранее глава организации заявлял, что восстановить отношения с Россией можно только в том случае, если ОКР будет соблюдать правила.
Он также призвал спортсменов стран бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в Казани в июне 2024 года. Бах пригрозил применением санкций в отношении спортсменов, которые решат участвовать, но конкретные санкции назвать не смог.