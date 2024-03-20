МОК заявил, что не информирует ОКР о решениях по условиям допуска россиян на ОИ-2024

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что они не информируют ОКР о решении по поводу допуска спортсменов в нейтральном статусе и не обязаны это делать.

«Олимпийский комитет России не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Это очевидно. Поэтому мы не информируем их о решениях нашей комиссии по условиям допуска спортсменов в нейтральном статусе.

Я не говорил с министром спорта, его советником или официальным представителем. Не говорил с представителями ОКР», — приводит слова Баха «Матч ТВ».

Отметим, что ранее глава организации заявлял, что восстановить отношения с Россией можно только в том случае, если ОКР будет соблюдать правила.

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Он также призвал спортсменов стран бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в Казани в июне 2024 года. Бах пригрозил применением санкций в отношении спортсменов, которые решат участвовать, но конкретные санкции назвать не смог.