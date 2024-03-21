Глава ОКР заявил, что МОК утратил свою самостоятельность

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) утратил свою самостоятельность в свете последних событий. Так он прокомментировал заявления Томаса Баха и МОК касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«МОК, к сожалению, утратил свою самостоятельность и независимость, это чётко отражается в зеркале мира. Поэтому все лозунги и декларации сегодня — из зазеркалья», — написал Поздняков в собственном телеграм-канале.

Отметим, что ранее глава МОК заявил, что восстановить отношения с Россией можно только в том случае, если ОКР будет соблюдать правила. Он также призвал спортсменов стран бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в Казани в июне 2024 года.