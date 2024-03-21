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Николай Валуев: ехать на Олимпиаду не стоит

Николай Валуев: ехать на Олимпиаду не стоит
Николай Валуев
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Депутат Государственной думы Николай Валуев не поддержал участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

«Ехать на Олимпиаду не стоит. Слишком много оскорбительных условий, которые появились со стороны МОК после начала СВО. Что бы ни говорили высокие чиновники, все палки и шишки достанутся спортсменам, которые примут решение и захотят туда поехать. Потом все скажут, что это было решение спортсменов. Если спортсмены готовы встретить непонимание после поездки на Олимпиаду, тогда выбор есть у каждого», — сказал Валуев «Матч ТВ».

Ранее олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Денис Аблязин выразил недоумение тем, что спорт стал заложником политики. Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения лицензии на участие.

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