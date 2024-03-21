Огонь Олимпийских игр 2024 года будет зажжён 16 апреля в древней Олимпии — МОК

Огонь Олимпийских игр 2024 года, которые примет Франция, будет зажжён 16 апреля в древней Олимпии (Греция). Об этом сообщил официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Уточняется, что сначала эстафета олимпийского огня пройдёт по территории Греции и уже к 26 апреля символ Игр прибудет в Афины. В столице страны его передадут французской делегации. На следующий день огонь отправится в Марсель на трёхмачтовом судне «Белем». Там его ожидают к 8 мая.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения права на выступление. Ранее стало известно, что МОК не будет требовать от российских спортсменов подписания декларации с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.