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Глава ПАСЕ призвал МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже

Глава ПАСЕ призвал МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже
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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Любую победу этих спортсменов, даже выступающих под нейтральным флагом, можно использовать как инструмент пропаганды для создания нарратива о принятии и нормализации, который преуменьшает серьёзность действий России и Беларуси. Почему? Потому что их участие было бы оскорблением украинских спортсменов, многие из которых не могут тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры. Сожалею, что Международный олимпийский комитет решил не прислушиваться к нашему призыву. Сейчас это лучший способ соблюдения принципов олимпийского движения», — приводит слова Русопулоса пресс-служба ПАСЕ.

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