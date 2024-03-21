Глава ПАСЕ призвал МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Любую победу этих спортсменов, даже выступающих под нейтральным флагом, можно использовать как инструмент пропаганды для создания нарратива о принятии и нормализации, который преуменьшает серьёзность действий России и Беларуси. Почему? Потому что их участие было бы оскорблением украинских спортсменов, многие из которых не могут тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры. Сожалею, что Международный олимпийский комитет решил не прислушиваться к нашему призыву. Сейчас это лучший способ соблюдения принципов олимпийского движения», — приводит слова Русопулоса пресс-служба ПАСЕ.