Матыцин: нельзя бойкотировать Олимпиаду, решение об участии примут сами спортсмены

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия не должна идти по пути бойкота Олимпийских игр в Париже и принуждать к бойкоту спортсменов, отобравшихся на эти соревнования в нейтральном статусе. Матыцин подчеркнул, что итоговое решение об участии в Олимпиаде должны принимать сами спортсмены.

«Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен. В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но финальное решение принимают сами спортсмены», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент на соревнования отобрались 12 российских спортсменов.