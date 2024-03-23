Ни один из россиян не отобрался на Олимпиаду в мужских соревнованиях по прыжкам на батуте

С 22 по 24 марта в Котбусе (Германия) проходил этап Кубка мира по прыжкам на батуте, по итогам которого определились обладатели олимпийских лицензий. На соревнования были заявлены четыре россиянина, получивших нейтральный статус: Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов. Никто из мужчин не смог выйти в следующий раунд турнира, тем самым мужская сборная окончательно лишилась шансов выступить на Олимпиаде в Париже.

«К сожалению, мужчины психологически оказались не готовы к борьбе за олимпийские лицензии. Борьба была очень напряженной, и многие спортсмены допускали ошибки. Два белорусских спортсмена тоже не закончили свои упражнения», – приводит слова президента Федерации прыжков на батуте России Николая Макарова ТАСС.

Напомним, что участие в соревнованиях в Котбусе являлось последней возможностью для россиян, чтобы завоевать путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Отметим, что у россиянок — Лебедевой и Бладцевой — ещё есть шанс побороться за олимпийские путёвки. Девушки прошли во второй квалификационный этап.