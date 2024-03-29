Источник: полицию Франции во время Олимпиады усилят 2185 полицейских из 46 стран мира

Более двух тысяч полицейских и жандармов из разных стран мира, как ожидается, прибудут во Францию для усиления сил правопорядка во время Олимпийских игр в Париже.

«Запрос в первую очередь касался стран Европейского Союза, но также и за его пределами: например, Южной Кореи, Южной Африки, Индии или Австралии. Их власти уже назначили почти 800 сотрудников для въезда во Францию. Полицию Франции, как ожидается, усилят 2 185 полицейских и жандармов из 46 стран мира. Они будут распределены во время соревнований в соответствии с прогнозами относительно национальности зрителей. Например, на баскетбольных матчах, на которых будет присутствовать много американских зрителей, в идеале охрану будут осуществлять англоязычные полицейские. Ожидается, что иностранные подкрепления дополнят французский персонал более 500 экипажей собак для обнаружения взрывчатых веществ на вокзалах, в аэропортах, отелях или фан-зонах.Также иностранные силы будут участвовать в конном патруле, в борьбе с беспилотниками и в миссиях по разминированию», — сообщил источник в полиции телеканалу BFMTV.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.