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«Им будут не рады». Мэр Парижа — об участии россиян на Олимпийских играх во Франции

«Им будут не рады». Мэр Парижа — об участии россиян на Олимпийских играх во Франции
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Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в городе где пройдут Олимпийские игры — 2024, будут не рады российским и белорусским спортсменам.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им будут не рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — приводит слова Идальго газета Le Monde.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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Источник: полицию Франции во время Олимпиады усилят 2185 полицейских из 46 стран мира
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