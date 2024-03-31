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Галлямов иронично ответил на заявление мэра Парижа об участии россиян на Олимпиаде

Галлямов иронично ответил на заявление мэра Парижа об участии россиян на Олимпиаде
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Чемпион мира, Европы, российский фигурист Александр Галлямов иронично ответил на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в городе где пройдут Олимпийские игры — 2024, будут не рады российским и белорусским спортсменам.

«Оказывается, что великий Эрнест написал свою великую книгу в период, когда в Париже не было мэрии. Все были рады», — написал Галлямов в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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