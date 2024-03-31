«Она просто подставила МОК». Журова — о заявлении мэра Парижа

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в городе где пройдут Олимпийские игры — 2024, будут не рады российским и белорусским спортсменам.

«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», — сказала Журова в интервью ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.