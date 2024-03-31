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Дмитрий Свищев заявил, что МОК ошиблись с выбором хозяйки ОИ после слов мэра Парижа

Дмитрий Свищев заявил, что МОК ошиблись с выбором хозяйки ОИ после слов мэра Парижа
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в городе, где пройдёт Олимпиада-2024, не будут рады российским и белорусским спортсменам.

«Зачем МОК даёт право проводить Олимпиаду стране, которая кому-то рада, а кому-то — нет? Нужно принять жесткие меры к НОК Франции и оргкомитету Игр за подобные высказывания. И в будущем МОК должен понимать, что совершает ошибки, и требовать от организаторов гарантий, что всем спортсменам, вне зависимости от национальности, будут рады в местах проведения Игр», — приводит слова Свищева ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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