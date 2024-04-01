Поздняков: даже полностью обезличенных спортсменов из России не хотят видеть на ОИ-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление мэра Парижа Анн Идальго, в котором чиновница заявила, что не рада российским спортсменам на ОИ-2024.

«Даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят. Ни принимающая сторона, которая уже неоднократно заявляла об отсутствии гарантий безопасности в отношении нейтрализованных атлетов, ни МОК, который сделал всё возможное, чтобы устранить Россию с международной спортивной арены и сократить до считанных единиц потенциальных обезличенных претендентов на поездку в Париж.

Градоначальница французской столицы оказала МОК огромную услугу. Теперь, если и возникнут какие-то проблемы с «нежеланными гостями», всегда есть на кого указать пальцем – на парижскую мэрию, которая «не хотела видеть» и вообще вела себя не в духе Олимпийского перемирия», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.