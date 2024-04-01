Поздняков — о заявлениях МОК: швейцарских легенд уже на альманах набирается

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК научился перекладывать ответственность за собственные решения на третьи лица. А также добавил, что легенды, которые придумывают в руководстве организации, могут лечь в основу альманаха.

«Руководство Международного олимпийского движения за последние годы искусно овладело мастерством доказывать, что чёрное — это белое, и перекладывать собственную ответственность на кого угодно для решения заказных задач. Таких, как выдавливание всего российского из узурпированного им же международного спорта, например. То, что Лозанна нынче – политический игрок и спорт полностью в политике, наконец озвучено официально. Одним мифом меньше.

Правда, тут же рассказана новая сказка – теперь про угрозу бойкота с российской стороны, которая якобы имела место. При том, что ни Россия в лице какой-либо из организаций, ни граждане нашей страны на Игры даже не были приглашены изначально, никто не приглашён и сейчас.

И таких швейцарских легенд, если разбираться по существу, уже на альманах набирается. Или на новую Хартию, прежняя всё равно уже игнорируется слишком часто», — написал глава ОКР в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.