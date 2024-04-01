Лидеры сборной России по парусному спорту не примут участия в отборе на Олимпиаду-2024

Лидеры сборной России по парусному спорту решили не участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Сергей Джиенбаев. Участвовать в отборочных соревнованиях могут только отдельные спортсмены. Глава ВФПС отметил, что участники соревнований должны будут пройти проверку соответствия нейтральному статусу и заплатить сумму, которая равна € 5 тыс.

«Может быть, кто-то из россиян и попробует заявиться на регату, но не факт, что потом его в итоге допустят до соревнований. У меня нет информации, что кто-то ведёт переговоры с Международной федерацией парусного спорта (World Sailing) об участии в этой регате, это дело индивидуальное. Но первые номера сборной уже отказались от участия из патриотических соображений и из-за отсутствия административной и консультативной поддержки», — приводит слова Джиенбаева ТАСС.

Отметим, что регата «Последний шанс» пройдёт с 20 по 27 апреля в рамках соревнований Semaine Olympique Franaise.