Главный тренер по борьбе рассказал, как идёт подготовка к олимпийской квалификации в Баку

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, как проходит подготовка к олимпийскому лицензионному турниру в Баку.

«Сбор идёт в штатном режиме. Прошли контрольные схватки. Ребята в оптимальной форме. Основная задача — получить лицензии. Дальше уже каждый регион будет готовиться к чемпионату России, который пройдёт в Москве. Уже окончательно после предолимпийского чемпионата страны определимся с составом на Олимпиаду», — сказал Гацалов в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

Олимпийский лицензионный турнир по спортивной борьбе пройдёт в Баку с 5 по 7 апреля. Соревнования по вольной борьбе состоятся 7-го числа. Россию в столице Азербайджана представят Абдулрашид Садулаев и Артур Найфонов.