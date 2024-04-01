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Гацалов: команда должна ехать на Олимпиаду, а спортсменов нельзя лишать такой возможности

Гацалов: команда должна ехать на Олимпиаду, а спортсменов нельзя лишать такой возможности
Хаджимурат Гацалов
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов не согласился с противниками участия российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Я считаю, что команда должна ехать на Олимпиаду. Некоторые чиновники спортивные высказываются, что не нужно ехать, зачем нам ехать без флага и гимна. Но мы все должны понимать, что если мы не поедем, то два и больше поколения выбывают из Олимпийских игр. Олимпийские игры — это мечта любого спортсмена. Я считаю, что нам нельзя лишать спортсменов такой возможности.

Присутствие наших спортсменов на Олимпийских играх будет нашим флагом? Конечно. Все понимают, откуда и кто мы. На прошлой Олимпиаде тоже не было флага и гимна. Но те чемпионы — настоящие чемпионы. Они приехали в свою страну, и их все чествовали. Это весь мир этому был свидетель», — сказал Гацалов в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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