Глава Федерации велоспорта России призвал МОК оценить слова мэра Парижа о россиянах

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен отреагировать на заявления мэра Парижа о российских и белорусских спортсменах.

«Слышал вчера такое высказывание со стороны мэра Парижа. Речь идет о том, что это Олимпийские игры – они всегда проходят в капсуле, включая все меры безопасности. Я не думаю, что там спортсмены могут быть свободны для выхода в город. Тяжело сказать о каких-то рисках. Конечно, стоит обратить внимание на такое заявление. Ещё время есть. МОК, конечно, должен реагировать. Думаю, здесь пока что рано вставать в позу, выпускать все пары, ещё время есть, из этой игры всегда можно выйти», – приводит слова Екимова «РИА Новости Спорт».

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в городе, где пройдут Олимпийские игры — 2024, не будут рады российским и белорусским спортсменам.

Летняя Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.