Томас Бах заявил, что участники Игр дружбы из Африки могут быть не допущены на будущие ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены из Африки, которые примут участие во Всемирных играх дружбы в России, рискуют быть не допущены на будущие Олимпиады.

«Но в этом контексте они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону.

О каких рисках идёт речь? Скажем, об Олимпийских играх.

Это (Игры дружбы) политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада. В прошлом году перед последними играми БРИКС в Южной Африке мы позаботились, чтобы они не имели никакого резонанса в мире спорта», — сказал Бах в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК не скрывает, что поддаётся политическому влиянию.