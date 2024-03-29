Томас Бах признал, что МОК поддаётся политическому влиянию

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК не скрывает, что поддаётся политическому влиянию.

«Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию. Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить: это не значит, что мы аполитичны, не признаём политического влияния наших действий. Они должны иметь политическое влияние, потому что в противном случае мы не были бы актуальны.

Но в этом и разница, мы должны быть политически нейтральными. Для вас как национальных олимпийских комитетов это означает, что нужно понимать: кто бы сейчас ни был в правительстве, завтра он может оказаться в оппозиции, а те, кто находится в оппозиции, завтра могут оказаться в правительстве. И что у них по своей природе другие интересы, нежели у нас. Сохраняйте нейтралитет, работайте в тесном контакте с ними до тех пор, пока они уважают вашу автономию. Но подведите черту, когда почувствуете, что они хотят подчинить вас себе и затянуть на свою сторону.

Если у нас больше не будет проблем с политикой, то это будет означать, что мы больше не актуальны. Политиков интересуют только успешные организации. Если у них не будет ощущения, что мы можем оказывать влияние на огромное количество людей, то они не будут в нас заинтересованы. Поэтому я надеюсь, что у нас всегда будут проблемы с политикой. Мы должны уважать тот факт, что миром управляют политики, а не мы, к сожалению. Но мы также должны заставить политиков понять, что, если они хотят политизировать нас, если они хотят использовать нас в качестве политических инструментов, мы больше не сможем вносить свой вклад, потому что тогда мы теряем наши ценности», — сказал Бах на Генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании.

В конце 2023 года МОК в связи с ситуацией на Украине объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.