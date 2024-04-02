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Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете

Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что организация просила украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до летних Олимпийских игр в Париже.

«Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями (в поддержку СВО), он не может принимать участия в Играх.

У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями.

Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — сказал Бах в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Летняя Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа. В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

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