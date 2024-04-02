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Глава ФСБР Мамиашвили: МОК пытается узурпировать мировой спорт

Глава ФСБР Мамиашвили: МОК пытается узурпировать мировой спорт
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Моё мнение относительно деятельности МОК не поменялось. Они должны заниматься своим делом, следовать Олимпийской хартии и не принимать решения под политическим давлением. Своими заявлениями об Играх дружбы Томас Бах и МОК не скрывают, что занимаются монополизацией мирового спорта, пытаются его узурпировать», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Летняя Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа. В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Ранее Бах в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.

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