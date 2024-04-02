«Они могут выиграть у всего мира». Губерниев поддержал участие российских пловцов в ОИ

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою позицию касательно участия российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Блин, пловец Колесников был дважды призёром ОИ в Токио, Чикунова стала там дважды четвёртой!!! Они в расцвете своих сил, молодые и сильные!!! Рекордсмены мира!!! Неужели мы отнимем у них шанс попасть на золотой олимпийский пьедестал??? Они же могут выиграть у всего мира, американцев, австралийцев, японцев, французов…. Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать???? Надо ехать в Париж и сражаться за победу!!! И весь мир снова узнает силу спортивной России, в каком бы статусе мы там ни выступали!!! Вперед, пловцы!!!!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.