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Репетиция церемонии открытия Игр в Париже перенесена из-за высокого уровня воды в Сене

Репетиция церемонии открытия Игр в Париже перенесена из-за высокого уровня воды в Сене
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Репетиция церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже (Франция), запланированная на 8 апреля, перенесена из-за высокого уровня воды в реке Сене, сообщает Le Parisien.

«Высота уровня Сены не позволяет большим судам проходить с нормальной скоростью под мостами», — сообщается в газете Le Parisien.

Репетиция будет проведена 27 мая. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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