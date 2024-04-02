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«Негодяй, который ради денег готов сжигать всё на своём пути». Васильев — о Томасе Бахе

«Негодяй, который ради денег готов сжигать всё на своём пути». Васильев — о Томасе Бахе
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что спортивные санкции против России носят политический характер.

«Уже года четыре говорю о том, кем является Бах. Он войдёт в историю как разрушитель олимпийского движения, которое при нём прекратит своё существование в нынешнем виде. Обычный негодяй, который ради денег готов сжигать всё на своём пути. Неудивительно, что он говорил такие вещи, для нас это не новость. Его цинизм и лицемерие зашкаливают, просто он показал своё истинное лицо», — приводит слова Васильева «РИА Новости».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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