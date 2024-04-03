Губерниев отреагировал на обвинения после фразы о том, что пловцам надо ехать на Игры-2024

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания многих спортивных специалистов и функционеров касательно его слов о необходимости российским пловцам ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. По мнению Губерниева, нужно делать акцент не на Олимпиаду, а на сохранение спорта в стране в условиях отстранения.

«И не надо спортсменов учить любить родную страну!!! Они ее очень любят, поверьте… И уж точно меня не надо учить, как НАДО любить РОДИНУ… Всем ясно??? Нам спорт в России необходимо сохранить, у детей должны быть ориентиры!!! Такие как наши пловцы, например!!!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. На данный момент россияне официально не смогут выступить на Олимпиаде в 14 видах спорта из-за отказа федераций или пропуска отборочных соревнований к Играм.