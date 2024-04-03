Сергей Аксёнов: спортсмены из Крыма на Олимпиаду в Париже не поедут

Сергей Аксёнов, глава республики Крым, высказался о потенциальной поездке спортсменов с этой территории на Олимпийские игры в Париже 2024 года. По мнению политика, Международный олимпийский комитет (МОК) создал унизительные условия для российских спортсменов, на которые нельзя соглашаться.

«Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают. Точно так же они не скрывают свою русофобию, своё расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну. Зачем доставлять им такое удовольствие? Ведь олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за своё Отечество. Поэтому моё личное мнение: ехать на Олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвётся», — написал Аксёнов в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. На данный момент россияне официально не смогут выступить на Олимпиаде в 14 видах спорта из-за отказа федераций или пропуска отборочных соревнований к Играм.