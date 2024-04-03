Песков — о словах Баха: если комиссия только для россиян, это нарушает принципы олимпизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о словах Томаса Баха, главы Международного олимпийского комитета (МОК), касательно необходимости поиска информации о российских спортсменах, из-за которой им будет запрещено участвовать в олимпийских мероприятиях.

«Если это комиссия, которая могла бы работать по мониторингу различных высказываний с тем, чтобы не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех, это можно было бы понять. Если это комиссия в рамках МОК, которая работает только по российским спортсменам, то вряд ли это можно понять, тогда однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи так называемой», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Томас Бах признался, что организация просила украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до летних Олимпийских игр в Париже.