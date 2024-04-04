Журова считает абсурдом болеть за нейтрального спортсмена с их флагом и гимном на ОИ-2024

Российская конькобежка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что болеть за нейтральных спортсменов с новым флагом и гимном — это абсурд.

«Получается, пока болеть-то и не за кого. Но и болеть за никого, за индивидуального, нейтрального спортсмена, со специально написанным для них гимном и созданным для них флагом – абсурд», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Депутат также упомянула, что, возможно, будет болеть за двух теннисисток, если те пройдут на соревнования.

Отметим, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 возможно только с соблюдением правил. Одним из них является запрет на использование любой национальной символики. Специально для российских и белорусских спортсменов были созданы гимн и флаг.