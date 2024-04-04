Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Журова считает абсурдом болеть за нейтрального спортсмена с их флагом и гимном на ОИ-2024

Журова считает абсурдом болеть за нейтрального спортсмена с их флагом и гимном на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российская конькобежка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что болеть за нейтральных спортсменов с новым флагом и гимном — это абсурд.

«Получается, пока болеть-то и не за кого. Но и болеть за никого, за индивидуального, нейтрального спортсмена, со специально написанным для них гимном и созданным для них флагом – абсурд», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Депутат также упомянула, что, возможно, будет болеть за двух теннисисток, если те пройдут на соревнования.

Отметим, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 возможно только с соблюдением правил. Одним из них является запрет на использование любой национальной символики. Специально для российских и белорусских спортсменов были созданы гимн и флаг.

Материалы по теме
«Она просто подставила МОК». Журова — о заявлении мэра Парижа
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android