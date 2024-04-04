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Макрон считает, что Россия предпримет недружественные действия в отношении организации ОИ

Макрон считает, что Россия предпримет недружественные действия в отношении организации ОИ
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия может совершать нападки в информационном плане в отношении организации Олимпиады-2024.

«У меня нет никаких сомнений, в том числе и в информационном плане», — приводит слова Макрона Indian Express.

Также, по словам политика, соревнования пройдут на непростом фоне из-за конфликтов между странами, это усложняет задачу по обеспечению безопасности Олимпийских игр.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. МОК допустил для участия 55 российских спортсменов, которые могут участвовать только под нейтральным флагом и со специально созданным гимном. Также одним из условий МОК является то, что спортсмен не должен поддерживать специальную военную операцию на Украине.

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