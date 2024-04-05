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Госдума просит СК проверить Баха по статье о нарушении частной жизни россиян

Госдума просит СК проверить Баха по статье о нарушении частной жизни россиян
Томас Бах
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Депутат Государственной думы Султан Хамзаев попросил СК оценить недавние заявления президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Действия наблюдательной комиссии МОК, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов, могут стать предметом оценки по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее глава олимпийского движения в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что МОК просил украинских спортсменов следить за политическими высказываниями россиян.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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