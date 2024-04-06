Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе

Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе на европейском квалификационном олимпийском турнире, проходящем в Баку (Азербайджан). Напомним, что для завоевания лицензии спортсменам нужно выйти в финал турнира.

Так, в полуфинальных поединках Ханум Велиева оказалась сильнее украинки Манолу Скобельску, Алина Касабиева — Марианы Кердиварэ из Молдавии, Наталья Малышева — гречанки Марии Преволараки, Надежда Соколова — немки Анастасии Блайвас. Россиянки соревновались в весовых категориях до 68, 62, 53, 50 килограмм соответственно.

Отметим, что Рита Талисманова и Ольга Хорошавцева до финала дойти не смогли.

Напомним, что у команды России уже есть десять путёвок на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Остается ещё восемь возможных лицензий, две из которых можно будет забрать на турнире в Баку завтра, 7 апреля.