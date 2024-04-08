Чесноков жёстко ответил главе ОКР Позднякову на его слова о «команде иноагентов»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков ответил на слова Президента ОКР Станислава Позднякова, назвавшего теннисистов, желающих принять участие в Олимпиаде-2024, «командой иноагентов». Таким образом Поздняков выразил солидарность с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер, которая назвала нейтральных спортсменов «командой бомжей».

«Смешно слышать такие вещи. Ну раз такое дело, то его дочь София должна отказаться от золотых олимпийских медалей в Токио. Или сам Поздняков должен призвать ее сдать награды. Нужно было еще тогда уговорить ее вообще не ехать на Олимпиаду. А зачем, если там тоже выступали без гимна, без флага. Вообще не понимаю, зачем высказываться в таком ключе. Лично я рад, если поедет хоть кто-то, а если еще и медаль удастся завоевать, вообще будет здорово. Для меня эти спортсмены — гордость страны. Люди по 20 лет пахали, чтобы получить такой шанс, а тут приходят и говорят, что ехать на Олимпиаду позорно. Не понимаю этого», — приводит слова Чеснокова РИА Новости.

Напомним, ранее Международная федерация тенниса (ITF) объявила о допуске россиян на предстоящие Олимпийские игры в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в качестве нейтральных спортсменов.