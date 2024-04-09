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Во Франции оценили уровень террористической угрозы на ОИ-2024

Во Франции оценили уровень террористической угрозы на ОИ-2024
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия пройдёт в штатном режиме, потому что нет угрозы террористических атак.

«Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Поэтому не стоит ставить под сомнение саму организацию», — приводит слова Дарманена Le Parisen.

Он также заявил, что отменил до 100% отпусков у работников полиции, чтобы обеспечить хорошую безопасность. Такая мера была вынужденной в связи с тем, что за церемонией открытия будут наблюдать около 600 тыс. человек, которые при этом распределятся по разным частям набережной в других местах Парижа, где будут оборудованы специальные фан-секторы с экранами.

Однако, несмотря на то что до Олимпийских игр в Париже осталось немного времени (они пройдут с 26 июля до 11 августа), уровень загрязнённости Сены, где будут проводить соревнования по плаванию, остаётся высоким.

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