Олимпийская чемпионка в тройном прыжке Юлимар Рохас пропустит Игры в Париже

Олимпийская чемпионка 2020 года, четырёхкратная чемпионка мира в тройном прыжке представительница Венесуэлы Юлимар Рохас сообщила, что не выступит на грядущих Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) из-за травмы.

«С большой обидой и грустью вынуждена сообщить, что во время тренировки я, приземляясь после прыжка, почувствовала серьёзную боль, которую впоследствии диагностировали как травму ахиллова сухожилия. Моё сердце разбито, и я чувствую грусть. Хочу извиниться за то, что не смогу представить Венесуэлу на Олимпиаде в Париже», — написала Рохас, опубликовав фото из больницы.

Фото: из личного архива Юлимар Рохас

Рохас – действующая обладательница мирового рекорда в тройном прыжке (15,74 м). Интересно, что Юлимар выиграла все старты после золота Олимпиады-2020.