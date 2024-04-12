Итальянский борец Чамизо заявил, что его пытались подкупить на лицензионном турнире в Баку

Бронзовый призёр ОИ-2016, двукратный чемпион мира (2015, 2017), итальянский борец вольного стиля Фрэнк Чамизо заявил, что его пытались подкупить во время европейского квалификационного турнира в Баку.

«Ко мне подошли и предложили $ 300 тыс. за проигрыш. Не хочу говорить кто, но это было в день взвешивания. Что я ответил? Я их послал на…, потому что представляю не только себя, но и Италию, свою федерацию, армию. Нелегко сломать мою честность. Есть ли доказательства? Я — живое доказательство. Я лично переживаю то, что произошло, просто посмотрите схватку. Мне настолько противно, что я не чувствую, что говорю о спорте.

Пятеро судей на помосте единогласно зафиксировали, что я прижал колено соперника к ковру. Председатель судейской коллегии просмотрел повтор, но только с одной камеры, и решил, что я не провёл приёма, хотя пятеро остальных судей решили иначе. Я знал, что в Азербайджане мне нужно выкладываться вдвойне, втройне, потому что я боролся на их арене, но они всё купили. Весь турнир в боях с азербайджанцами был один и тот же судья», — приводит слова Чамизо La Repubblica.

Напомним, в полуфинале европейского отбора на Олимпиаду в Париже в весе до 74 кг итальянцу противостоял азербайджанский вольник Туран Байрамов. Схватка завершилась со счётом 8:8 в пользу хозяина ковра, который и завоевал олимпийскую лицензию. Позже стало известно, что итальянская сторона опротестовала итоговые результаты турнира, а Объединённый мир борьбы (UWW) сообщил, что проведёт проверку по факту случившегося.