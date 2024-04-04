Журова считает, что Франция может выставить условия в отношении российских атлетов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что помимо условий, которые выставил МОК, сама Франция также

«Судя по заявлениям мэра Парижа я допускаю, что нашим спортсменам, чтобы они смогли там оказаться, придется дополнительно выполнить какие-то условия не только МОК, но и Франции. А какие это будут условия – неизвестно. Судя по той жесткой риторике мэра Парижа, что они не хотят видеть русских, то я не удивлюсь, что они выставят еще какие-нибудь свои условия, чтобы в итоге не пустить спортсменов на границе», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Депутат также назвала абсурдом то, что приходится болеть за нейтральных спортсменов с специально созданным гимном и флагом.

Материалы по теме Журова считает абсурдом болеть за нейтрального спортсмена с их флагом и гимном на ОИ-2024

Напомним, ранее мэр Парижа заявляла, что российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не ждут.