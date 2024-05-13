У нашей команды 16 из 18 олимпийских лицензий. Но кто именно сможет отправиться на Игры – вопрос открытый.

«Последний шанс». Российские борцы завоевали почти все путёвки на Олимпиаду в Париже

Уже к середине мая в спортивной борьбе определились обладатели всех путёвок на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Квалификационный турнир «Последний шанс», который с 9 по 12 мая проходил в турецком Стамбуле должен был прояснить вопрос о количестве лицензий, завоёванных россиянами. Накануне старта их было 12 из 18 возможных.

Показали всё, что смогли

Больше всего работы предстояло проделать борцам греко-римского стиля. Перед началом мирового квалификационного турнира подопечные Гоги Когуашвили заполучили только две лицензии.

Но в Стамбуле с непростой задачей они почти справились.

Отечественные классики будут представлены в Париже в пяти из шести весовых категорий. Лицензии удалось завоевать Садыку Лалаеву (до 60 кг), Артуру Саргсяну (до 97 кг) и Сергею Кутузову (до 77 кг).

Последний из перечисленных борцов проводил свой первый за последние два с половиной года международный турнир. И серебряный призёр ЧМ-2021 с ходу взял лицензию для страны.

С грустью покидает Стамбул только Аслан Висаитов, который через утешительный турнир не смог завоевать лицензию в весе до 67 кг.

16 из 18

Куда меньше задач нужно было решать прекрасной половине команды.

В женской борьбе российской сборной не хватало двух лицензий. Но и здесь были как приятные новости, так и грустные. Команда завоевала пять из шести путёвок в Париж. Ту самую пятую в копилку команды принесла Ольга Хорошавцева, которая выступала в весовой категории до 57 кг.

А Кристина Шумова в решающем поединке утешительного турнира проиграла со счётом 0:5 и упустила шестую лицензию для женской сборной.

Резюмируем. Российские борцы завоевали 16 из 18 лицензий. И это хороший результат, если брать в расчёт двухгодичное отсутствие на международных стартах и палки в колёса, которые наши борцы получали накануне ЧЕ-2024 и европейской квалификации в Баку. Для сравнения: право выступить на Олимпиаде в Токио завоевали 17 борцов из России.

Самый зрелищный прорыв в Париж

Наши борцы вольного стиля решили свои задачи месяцем ранее. Однако в Стамбуле главными звёздами тоже были россияне. Правда, бывшие.

Самым драматичным получился турнирный путь Чермена Валиева (до 74 кг). Шестикратный чемпион страны, победитель молодёжного ЧМ-2021 в феврале этого года сменил спортивное гражданство на албанское. Высокая конкуренция в сборной России дала о себе знать, чего уж там.

На турнире в Стамбуле буквально каждая схватка для него становилась решающей, а ситуацию на ковре он переворачивал в свою пользу в последние секунды.

Всё началось с победы над серебряным призёром ЧМ-2018 грузином Автандилом Кенчадзе – 5:4. Затем соперником Валиева стал легендарный итальянец Фрэнк Чамизо, который на турнире в Баку поднял шумиху из-за поражения от местного борца. Чамизо заявил, что перед схваткой его пытались подкупить, а потом засудили. Своё право ехать в Париж ему нужно было доказывать в Стамбуле. И тут у бронзового призёра Рио-2016 и двукратного чемпиона мира были все карты в руках. Все, кроме одной. В четвертьфинале он уступил Валиеву по последнему результативному действию – 5:5.

Чермен Валиев Фото: uww.org

А уже в полуфинале, в главном поединке турнира, где решалась судьба путёвки, Чермен де-факто победил Виктора Рассадина (Таджикистан), но команда последнего заметила, что албанец коснулся трико соперника рукой и судьи встали на сторону Рассадина, добавив ему баллов, а Валиева отправили добывать последнюю путёвку через утешительный турнир.

И вот – решающая схватка. В соперниках хозяин ковра, бронзовый призёр Игр-2016 Сонер Демирташ. А на табло – грустные 0:2 и 24 секунды до конца поединка. Но даже рассечение и перебинтованная голова не помешали экс-россиянину сделать красивый «перекат» и вырвать путёвку на Игры-2024.

Занимательно, что спортсмен, представляющий Албанию, не мог нормально готовиться к турниру в Стамбуле. Из-за трудностей с получением документов он провёл много времени в Тиране без привычных условий для тренировок и хороших спарринг-партнёров. И всё же нашёл выход. Помогли дерево и привязанный к нему канат. Каждый раз он то взбирался, то опускался по канату. И так не менее 20 раз!

«Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везёт», – написал борец в социальных сетях.

Российская школа на высоте!

Вообще, турнир «Последний шанс» показал, насколько крута российская школа борьбы. Только в весе до 74 кг на Олимпиаде во Франции ожидается шестёрка знакомых лиц: Заурбек Сидаков (Россия), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь), Чермен Валиев (Албания), Хетик Цаболов (Сербия), Виктор Рассадин (Таджикистан). А также Таймураз Салказанов (Словакия), который на турнире в Стамбуле относительно спокойно получил право участвовать в первой для себя Олимпиаде.

Обладателями ещё двух путёвок в весе до 86 кг на соревнованиях в Турции стали также экс-россияне: Даурен Куруглиев (Греция) и Магомед Рамазанов (Болгария). Не отстал от них и Ислам Дудаев (до 65 кг).

Теперь все путёвки в Париж-2024 разыграны. Представители других стран могут спокойно готовиться к выступлениям на олимпийском ковре. А вот россиянам придётся понервничать. Доедет ли команда в полном составе до Олимпиады – вопрос, на который пока ни у кого нет однозначного ответа.