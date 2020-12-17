Судный день российского спорта. Россию окончательно лишают Олимпийских игр? LIVE

Добрый день, дорогие друзья. Хотя будет ли он добрым? Ведь сегодня окончательно решится судьба российского спорта на несколько лет вперёд.

Год назад ВАДА согласовало бан российского спорта на четыре года. Россия подала апелляцию, рассмотрение которой затянулось из-за коронавируса, но сейчас Спортивный арбитражный суд в Лозанне готов вынести решение. Наиболее вероятный прогноз неутешителен: кажется, CAS не пойдёт навстречу России.