Судный день российского спорта. Россию окончательно лишают Олимпийских игр? LIVE

Сегодня, 17 декабря, спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ожидается, что решение будет опубликовано в 18:00 мск. Если суд примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.
В декабре 2020-го не будет ярких судебных заседаний с элементами-шоу и громкими словами, как у представителей ВАДА. САS даже пресс-конференцию по столь громкому делу решил не собирать. Решение просто будет опубликовано на сайте организации. Произойдёт это в течение дня.
Добрый день, дорогие друзья. Хотя будет ли он добрым? Ведь сегодня окончательно решится судьба российского спорта на несколько лет вперёд.
Год назад ВАДА согласовало бан российского спорта на четыре года. Россия подала апелляцию, рассмотрение которой затянулось из-за коронавируса, но сейчас Спортивный арбитражный суд в Лозанне готов вынести решение. Наиболее вероятный прогноз неутешителен: кажется, CAS не пойдёт навстречу России.
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