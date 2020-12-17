Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

Решение по делу ВАДА против России: российский спорт могут отстранить на четыре года из-за допинга

Болельщик сборной России
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
,
Судный день российского спорта. Россию окончательно лишают Олимпийских игр? LIVE
Сегодня российских спортсменов могут оставить без флага и гимна на много лет, а у страны забрать все крупные турниры. Ждём решения суда.
Другие / Прочие виды спорта 0

Сегодня, 17 декабря, спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ожидается, что решение будет опубликовано в 18:00 мск. Если суд примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.

Live Михаил Чесалин

В декабре 2020-го не будет ярких судебных заседаний с элементами-шоу и громкими словами, как у представителей ВАДА. САS даже пресс-конференцию по столь громкому делу решил не собирать. Решение просто будет опубликовано на сайте организации. Произойдёт это в течение дня.

Судный день для России. Наш спорт уничтожен! Единогласно
Россию выгнали из мирового спорта на четыре года. Ужасные последствия трудно даже представить.
11:16 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Хотя будет ли он добрым? Ведь сегодня окончательно решится судьба российского спорта на несколько лет вперёд.

Год назад ВАДА согласовало бан российского спорта на четыре года. Россия подала апелляцию, рассмотрение которой затянулось из-за коронавируса, но сейчас Спортивный арбитражный суд в Лозанне готов вынести решение. Наиболее вероятный прогноз неутешителен: кажется, CAS не пойдёт навстречу России.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор
Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Сообщить об ошибке
Теги
Допинг ВАДА •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020