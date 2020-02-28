У России нет шансов против ВАДА? Судья Уильямс уже наказывал наших спортсменов

Вы уже, наверное, и забыли, что российскому спорту скоро придёт конец?

Ещё в декабре ВАДА приговорило нас на четыре года. Почти приговорило. Из России ответили апелляцией на жёсткое наказание, и совсем скоро всё решит суд.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

На днях стало известно, кто и когда будет судить Россию. Поводов для оптимизма немного.

Слушания по делу ВАДА и РУСАДА в CAS не будут публичными и пройдут не ранее конца апреля

Изменённая база

9 декабря прошлого года исполком ВАДА утвердил рекомендации своего комитета по соответствию. На российский спорт были наложены жёсткие санкции: запрет на участие в ближайшие четыре года в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, запрет на проведение крупных спортивных соревнований на территории России, лишение РУСАДА статуса соответствия и некоторые другие ограничения.

Приговор отсрочен. Российский спорт точно дотянет до весны РУСАДА приняло решение судиться с ВАДА и помогло фигуристкам с биатлонистами. Но спасёт ли это наш спорт?

Эти санкции были наложены, потому что в переданную в распоряжение ВАДА базу данных Московской лаборатории были внесены изменения. Стороннее вмешательство было обнаружено, российской стороне дано время на объяснения. Полученные ответы ВАДА не устроили: по их мнению, база была «подчищена» с целью защитить российских чемпионов прошлых лет.

Вряд ли стоит объяснять, чем отличается организованное и санкционированное вмешательство в опечатанную Следственным комитетом базу данных от любого даже самого тяжёлого нарушения антидопинговых правил отдельным спортсменом.

Сообразят на троих

Наблюдательный совет РУСАДА счёл наложенные санкции чрезмерными. В итоге РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить наказание.

Дальше не торопясь зашевелилась бюрократическая машина, и лишь спустя два месяца CAS наконец объявил состав судейской комиссии. По правилам, председателя назначает сам CAS, а ещё двух судей стороны имеют право выбрать самостоятельно.

Главой комиссии стал австралиец Марк Уильямс. Он не понаслышке знаком с допинг-скандалами в российском спорте. Самым громким скандалом Олимпиады в Пхёнчхане стало обнаружение мельдония в пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого, который вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в миксте. И именно Уильямс вынес решение о виновности россиянина, лишении российской пары олимпийской награды и отзыве у нашего спортсмена аккредитации. Он же утверждал решение о лишении прыгуньи в высоту Анны Чичеровой бронзы Олимпиады 2008 года в Пекине, когда в её пробе был обнаружен туринабол.

Неужели у России нет шансов в этом деле против ВАДА?

Судный день для России. Наш спорт уничтожен! Единогласно Россию выгнали из мирового спорта на четыре года. Ужасные последствия трудно даже представить.

Шансы есть. Ведь РУСАДА выбрало Хамида Гарави, представляющего Францию и Иран. Гарави в 2018-м также был выбран российской стороной в CAS в деле наших олимпийцев против МОК. Тогда, напомним, несколько десятков наших спортсменов были лишены олимпийских наград и пожизненно дисквалифицированы на основании доклада Самуэля Шмида. Но большая часть дел, в том числе громкое дело Александра Легкова, была выиграна российскими истцами.

ВАДА в качестве арбитра выбрало итальянца Луиджи Фумагалли. В 2016-м он председательствовал в деле российских легкоатлетов против ИААФ. Наши спортсмены оспаривали решение о недопуске на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, но проиграли. С другой стороны, итальянец, который регулярно входит в комиссии CAS с 2004 года, выносил оправдательный приговор российскому велогонщику Александру Колобневу.

В случае разных позиций у членов комиссии председатель может принять решение единолично.

Кто ещё в деле?

В качестве третьих сторон CAS утвердил Международный олимпийский комитет, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный паралимпийский комитет, Международную федерацию хоккея и отдельных российских спортсменов, среди которых олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая и Яна Егорян.

Никакого влияния на ход процесса третьи стороны иметь не будут, но они могут присутствовать на заседаниях и представить свою позицию.

По правилам CAS, решение должно быть вынесено не позднее чем через три месяца после того, как объявлены имена арбитров. То есть к июню 2020 года должно быть ясно, поедет ли в Токио (если Олимпиада вообще состоится) сборная России с флагом и гимном или только нейтральные спортсмены. Уже в июне все спортсмены-участники Игр-2020 должны быть известны.

CAS может принять решение по делу ВАДА и РУСАДА после начала Олимпиады-2020 в Токио

Хотя, учитывая сложность самой процедуры и ответственность в принятии решения, нельзя исключать и то, что CAS вынесет решение и после Олимпийских игр в Токио.

Теперь торопиться никто не будет. В конечном счёте, если Россию по итогам суда накажут пропуском двух Олимпиад, изоляция до 2024 года получится даже более жёсткой.