У России нет шансов против ВАДА? Судья Уильямс уже наказывал наших спортсменов

Вы уже, наверное, и забыли, что российскому спорту скоро придёт конец?
Ещё в декабре ВАДА приговорило нас на четыре года. Почти приговорило. Из России ответили апелляцией на жёсткое наказание, и совсем скоро всё решит суд.
На днях стало известно, кто и когда будет судить Россию. Поводов для оптимизма немного.
Изменённая база
9 декабря прошлого года исполком ВАДА утвердил рекомендации своего комитета по соответствию. На российский спорт были наложены жёсткие санкции: запрет на участие в ближайшие четыре года в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, запрет на проведение крупных спортивных соревнований на территории России, лишение РУСАДА статуса соответствия и некоторые другие ограничения.
Эти санкции были наложены, потому что в переданную в распоряжение ВАДА базу данных Московской лаборатории были внесены изменения. Стороннее вмешательство было обнаружено, российской стороне дано время на объяснения. Полученные ответы ВАДА не устроили: по их мнению, база была «подчищена» с целью защитить российских чемпионов прошлых лет.
Вряд ли стоит объяснять, чем отличается организованное и санкционированное вмешательство в опечатанную Следственным комитетом базу данных от любого даже самого тяжёлого нарушения антидопинговых правил отдельным спортсменом.
Сообразят на троих
Наблюдательный совет РУСАДА счёл наложенные санкции чрезмерными. В итоге РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить наказание.
Дальше не торопясь зашевелилась бюрократическая машина, и лишь спустя два месяца CAS наконец объявил состав судейской комиссии. По правилам, председателя назначает сам CAS, а ещё двух судей стороны имеют право выбрать самостоятельно.
Главой комиссии стал австралиец Марк Уильямс. Он не понаслышке знаком с допинг-скандалами в российском спорте. Самым громким скандалом Олимпиады в Пхёнчхане стало обнаружение мельдония в пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого, который вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в миксте. И именно Уильямс вынес решение о виновности россиянина, лишении российской пары олимпийской награды и отзыве у нашего спортсмена аккредитации. Он же утверждал решение о лишении прыгуньи в высоту Анны Чичеровой бронзы Олимпиады 2008 года в Пекине, когда в её пробе был обнаружен туринабол.
Неужели у России нет шансов в этом деле против ВАДА?
Шансы есть. Ведь РУСАДА выбрало Хамида Гарави, представляющего Францию и Иран. Гарави в 2018-м также был выбран российской стороной в CAS в деле наших олимпийцев против МОК. Тогда, напомним, несколько десятков наших спортсменов были лишены олимпийских наград и пожизненно дисквалифицированы на основании доклада Самуэля Шмида. Но большая часть дел, в том числе громкое дело Александра Легкова, была выиграна российскими истцами.
ВАДА в качестве арбитра выбрало итальянца Луиджи Фумагалли. В 2016-м он председательствовал в деле российских легкоатлетов против ИААФ. Наши спортсмены оспаривали решение о недопуске на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, но проиграли. С другой стороны, итальянец, который регулярно входит в комиссии CAS с 2004 года, выносил оправдательный приговор российскому велогонщику Александру Колобневу.
В случае разных позиций у членов комиссии председатель может принять решение единолично.
Кто ещё в деле?
В качестве третьих сторон CAS утвердил Международный олимпийский комитет, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный паралимпийский комитет, Международную федерацию хоккея и отдельных российских спортсменов, среди которых олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая и Яна Егорян.
Никакого влияния на ход процесса третьи стороны иметь не будут, но они могут присутствовать на заседаниях и представить свою позицию.
По правилам CAS, решение должно быть вынесено не позднее чем через три месяца после того, как объявлены имена арбитров. То есть к июню 2020 года должно быть ясно, поедет ли в Токио (если Олимпиада вообще состоится) сборная России с флагом и гимном или только нейтральные спортсмены. Уже в июне все спортсмены-участники Игр-2020 должны быть известны.
Хотя, учитывая сложность самой процедуры и ответственность в принятии решения, нельзя исключать и то, что CAS вынесет решение и после Олимпийских игр в Токио.
Теперь торопиться никто не будет. В конечном счёте, если Россию по итогам суда накажут пропуском двух Олимпиад, изоляция до 2024 года получится даже более жёсткой.
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