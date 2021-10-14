«Нет препятствий». Российская биатлонистка вернётся в сборную после двух дисквалификаций?

Екатерина Глазырина по странным поводам провела вне большого спорта три года. Но в свои 34 она имеет все шансы поехать на Олимпиаду-2022.

Иностранцы по-прежнему не могут простить российскому биатлонисту Александру Логинову тот факт, что он попался на допинге, но, отбыв дисквалификацию, продолжает бороться с ними за медали. А в 2021 году поводов для негодования у них может прибавиться. Всё дело в том, что в сборную России после своего наказания может вернуться Екатерина Глазырина.

Неужели она может и на Олимпиаду в Пекин поехать?

Результаты просто стёрты

Осенью 2020 года Екатерина Глазырина мощно выступала на летнем чемпионате России в Тюмени и считалась одним из «железных» кандидатов на попадание в основной состав национальной команды. Но через два дня после завершения того турнира она была отстранена от всех соревнований на один год на основании данных из базы Московской лаборатории.

Год пролетел незаметно, Глазырина всё это время тренировалась и из числа претендентов на место в сборной не выпала. Форму ещё наберёт, а уж опыта ей не занимать.

Глазырина в прошлом десятилетии постоянно была в основном составе сборной России. Участвовала в Олимпийских играх в Сочи, но запомнилась только провальной индивидуальной гонкой и громким высказыванием в соцсетях после непопадания в эстафету. И уже без неё российская команда в битве с Украиной и Норвегией вырвала серебро, которого была лишена из-за обвинённой в нарушении допинг-правил Ольги Зайцевой.

На Кубке мира Екатерина была регулярным участником эстафетной команды, но в личных гонках лишь раз забежала в призы. В сезоне-2012/2013 Глазырина стала третьей в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде. А её результаты с сезона-2013/2014 были просто стёрты из официальных протоколов на основании данных Московской лаборатории.

Екатерину отстранили от соревнований ещё перед ЧМ-2017 в Хохфильцене, а вердикт о двухлетней дисквалификации выносили ну очень долго. Доказательств Международному союзу биатлонистов особо и не требовалось. Поступил сигнал из ВАДА, что данные по Глазыриной выглядят подозрительно, и вот оно – двухлетнее отстранение.

«Не вижу препятствий к возвращению»

Спортсменка отбыла дисквалификацию, тренируясь самостоятельно. А когда вернулась, круто выступила на зимнем чемпионате России, вновь пробилась в сборную, стала чемпионкой мира по летнему биатлону, возвратилась в Кубок IBU, где во многих гонках была в призах. Кстати, СБР в качестве штрафа заплатил за Глазырину € 30 тыс.

В прошлом сезоне Глазырина провела мощную подготовку, отлично выглядела на летнем чемпионате России, готовилась к Кубку мира, но… вновь была отстранена. Позже выяснилось, что опять на основании данных Московской лаборатории. Как? Разве могут дважды наказать за одно и то же? Оказалось, что могут. В IBU сообщили, что речь идёт о других данных.

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Екатерина отбыла годичную дисквалификацию и теперь может вернуться в спорт. Претензий к ней со стороны международных борцов с допингом больше нет. По крайней мере, пока.

«Срок её годичной предварительной дисквалификации истёк 24 сентября. Как президент СБР я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если её результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из её спортивной жизни», — заявил Виктор Майгуров.

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Вопрос в том, готова ли 34-летняя Глазырина предпринять ещё одну попытку вернуться в сборную. В середине ноября в Тюмени пройдут контрольные старты, по итогам которых Екатерина может попробовать отобраться сначала в Кубок IBU, а через него – на Кубок мира. Если она чувствует в себе силы биться за последний в карьере шанс, нужно его использовать.