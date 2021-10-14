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В сборную России по биатлону может вернуться отбывшая две дисквалификации Екатерина Глазырина — как это возможно?

«Нет препятствий». Российская биатлонистка вернётся в сборную после двух дисквалификаций?
Андрей Шитихин
Екатерина Глазырина
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Екатерина Глазырина по странным поводам провела вне большого спорта три года. Но в свои 34 она имеет все шансы поехать на Олимпиаду-2022.

Иностранцы по-прежнему не могут простить российскому биатлонисту Александру Логинову тот факт, что он попался на допинге, но, отбыв дисквалификацию, продолжает бороться с ними за медали. А в 2021 году поводов для негодования у них может прибавиться. Всё дело в том, что в сборную России после своего наказания может вернуться Екатерина Глазырина.

Неужели она может и на Олимпиаду в Пекин поехать?

Результаты просто стёрты

Осенью 2020 года Екатерина Глазырина мощно выступала на летнем чемпионате России в Тюмени и считалась одним из «железных» кандидатов на попадание в основной состав национальной команды. Но через два дня после завершения того турнира она была отстранена от всех соревнований на один год на основании данных из базы Московской лаборатории.

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Год пролетел незаметно, Глазырина всё это время тренировалась и из числа претендентов на место в сборной не выпала. Форму ещё наберёт, а уж опыта ей не занимать.

Глазырина в прошлом десятилетии постоянно была в основном составе сборной России. Участвовала в Олимпийских играх в Сочи, но запомнилась только провальной индивидуальной гонкой и громким высказыванием в соцсетях после непопадания в эстафету. И уже без неё российская команда в битве с Украиной и Норвегией вырвала серебро, которого была лишена из-за обвинённой в нарушении допинг-правил Ольги Зайцевой.

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На Кубке мира Екатерина была регулярным участником эстафетной команды, но в личных гонках лишь раз забежала в призы. В сезоне-2012/2013 Глазырина стала третьей в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде. А её результаты с сезона-2013/2014 были просто стёрты из официальных протоколов на основании данных Московской лаборатории.

Екатерину отстранили от соревнований ещё перед ЧМ-2017 в Хохфильцене, а вердикт о двухлетней дисквалификации выносили ну очень долго. Доказательств Международному союзу биатлонистов особо и не требовалось. Поступил сигнал из ВАДА, что данные по Глазыриной выглядят подозрительно, и вот оно – двухлетнее отстранение.

«Не вижу препятствий к возвращению»

Спортсменка отбыла дисквалификацию, тренируясь самостоятельно. А когда вернулась, круто выступила на зимнем чемпионате России, вновь пробилась в сборную, стала чемпионкой мира по летнему биатлону, возвратилась в Кубок IBU, где во многих гонках была в призах. Кстати, СБР в качестве штрафа заплатил за Глазырину € 30 тыс.

В прошлом сезоне Глазырина провела мощную подготовку, отлично выглядела на летнем чемпионате России, готовилась к Кубку мира, но… вновь была отстранена. Позже выяснилось, что опять на основании данных Московской лаборатории. Как? Разве могут дважды наказать за одно и то же? Оказалось, что могут. В IBU сообщили, что речь идёт о других данных.

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Екатерина отбыла годичную дисквалификацию и теперь может вернуться в спорт. Претензий к ней со стороны международных борцов с допингом больше нет. По крайней мере, пока.

«Срок её годичной предварительной дисквалификации истёк 24 сентября. Как президент СБР я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если её результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из её спортивной жизни», — заявил Виктор Майгуров.

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Вопрос в том, готова ли 34-летняя Глазырина предпринять ещё одну попытку вернуться в сборную. В середине ноября в Тюмени пройдут контрольные старты, по итогам которых Екатерина может попробовать отобраться сначала в Кубок IBU, а через него – на Кубок мира. Если она чувствует в себе силы биться за последний в карьере шанс, нужно его использовать.

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