«Пусть проверяют всех». Сервисёр русских лыжников жёстко ответил на подозрения в читерстве

Александр Большунов и его товарищи по лыжне, которые добывают победы для России – это самая заметная часть большой команды, работающей на результат. И не было бы никаких грандиозных побед, если бы не труженики лыжного тыла. В первую очередь – сервисёры.

Эти парни сопровождают лыжников везде, готовят и откатывают инвентарь для самых разных условий и делают всё, чтобы наши спортсмены побеждали. Однако они почти никогда не выносят свою работу на публику. С одной стороны, там есть профессиональные секреты. С другой – просто не принято. Это своего рода закулисье лыжных гонок, которое не показывают по телевизору.

«Чемпионат» решил в это закулисье заглянуть и пообщался с заместителем шефа сервис-группы сборной России Виктором Головиным. Будет ли у сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине свой вакс-грузовик. Сколько сервисменов отправятся на Игры-2022? Что нашим специалистам известно про китайский снег. Как наша сервис-бригада готовится к полному запрету на фтор. И жёстко ответил на подозрения соперников в читерстве.



Специалист рассказал всё. Что можно рассказывать, конечно.

«Русские закрытые, чем они делают лыжи, никто не знает»

– Виктор, начнём с горячей темы: как сейчас обстоят дела с запретом на определённые компоненты фторсодержащих средств для подготовки лыж? Как это всё проверяется?

– Правила есть, все национальные федерации их вроде бы подписали. Но как исполнение этих правил будет контролироваться, думаю, не знает никто. Мы ждём первого этапа и посмотрим, какие действия предпримет FIS. В данный момент категорически запрещены к использованию средства подготовки лыж, содержащие углеродистую цепочку С8. У нас остались старые запасы с этим компонентом, но использовать их мы не собираемся.



Все фирмы-производители перешли на разрешённую продукцию, её у нас в достаточном количестве. С того момента, когда пошли разговоры о запрете фтора, а это было примерно два года назад, мы ведь не сидели сложа руки, а занимались постоянным тестированием новых продуктов. Мы готовы к сезону и любому развитию событий.

– Насколько часто FIS связывается с национальными федерациями на тему запрета фтора?

– Я и Сергей Лопухин участвовали в июле в одной онлайн-конференции, где были представители разных стран, а со стороны FIS – Вегард Ульванг, курирующий лыжные гонки. Обсуждался вопрос контроля фторсодержащих средств. У FIS были свои идеи, мы тоже высказали свои предложения.

И после этого я получал информацию только от Елены Валерьевны, которую по мере получения она сразу передаёт нам. Скажу честно, в разработанных правилах за контролем использования фтора нет никакой конкретики, всё вилами по воде писано.



– Получается, все друг друга будут подозревать. Норвежец Эмиль Иверсен недавно заявил, что мошенничество неизбежно.

– Ага, недвусмысленный такой намёк сделал. Но к нему не подойдёшь и не потребуешь, чтобы он перестал такое говорить. Он ведь скажет, что не имел в виду сборную России. Моя позиция простая в данном случае: все должны быть в одинаковых условиях, если вы проверяете работу российской сервис-бригады, проверяйте всех. Нам финны на онлайн-конференции прямо сказали, что русские закрытые, чем они делают лыжи, никто не знает. Я им предложил прийти к нам в вакс-грузовик и посмотреть. К нам всегда заходит оператор FIS, на камеру снимает то, что мы делаем. Никто не сможет сказать, что мы кого-то не пустили посмотреть, как мы готовим лыжи. Мы открыты. А другие сервис-бригады тоже обеспечивают такой уровень доступа к секретам подготовки лыж? Приходите и смотрите, а голословные обвинения делать не нужно. Надеюсь, что все страны просто будут придерживаться правил, какими бы они ни были.



– А вы видели прибор, которым определяется наличие фтора на лыжах?

– В руках я его не держал. Но знаю, что откалибровать его пока не получается. На улице прибор показывает одни результаты, а в помещении – совершенно другие. Как в таком случае будет осуществляться контроль, я не знаю. Да и никто не знает.

«В Пекине нашего вакс-грузовика не будет»

– Вакс-грузовик сборной России поедет на Олимпиаду в Китай?

– Нет, это даже не обсуждается. Ни одна команда ни привезёт с собой грузовик, в том числе и Норвегия. Это слишком далеко и затратно. В Пхёнчхане тоже ни у одной сборной вакс-фургонов не было. В Сочи у нас была возможность использовать грузовик и поднять его на высоту, норвежцы пригнали свою фуру, но она стояла внизу в Олимпийской деревне. Не исключаю, что в Пекине вакс-грузовик будет только у сборной Китая, но всё же сомневаюсь в этом.

– Сколько сервисёров будет готовить лыжи сборной России на Играх-2022?

– Этот вопрос будет решён в течение ближайшего месяца. Мы рассчитываем, что наша сервис-команда будет состоять из 12 человек, этого вполне достаточно для нормальной работы. В Корее мы работали тем же составом, 11-12 человек. Скажу так, однажды мы летали на «Тур Канады» всего лишь впятером на 15 спортсменов. И ничего, справились, причём команда выступала очень здорово, Серёга Устюгов до последнего боролся за победу в «Туре» с Мартином Сундбю. В Пекине у нас будет 16 спортсменов, но ведь не все же побегут в один день. Олимпиада в плане работы и организации даже полегче, чем этап Кубка мира. В одной гонке на Играх участвуют не более четырёх представителей одной страны, да и проходят гонки, за исключением спринтов, в разные дни. А на Кубке мира в один день могут бежать до 20 спортсменов. На четверых спортсменов 12 сервисёров – более чем достаточно.



– Вакс-грузовика в Китае не будет. А штайншлифт-машина?

– Вот на это мы рассчитываем. Сейчас Елена Валерьевна решает вопрос по доставке машины на Олимпийские игры. Это даст нам возможность потестировать структуры на китайском снегу. За неделю до чемпионата мира в Оберстдорфе мы также со своей машиной отправились туда на сбор, продуктивно поработали, нашли пару хорошо показавших себя структур, и на самом турнире наши спортсмены бежали именно на них.

– Что сервис-бригаде сборной России известно о состоянии снега в Чжанцзякоу, где пройдут лыжные гонки?

– FIS присылал нам подробный отчёт о состоянии снега за последние три-четыре года, где по дням было расписано, какой был снег, когда выпадал и в каком количестве, какие были перепады температур. Но на основе этого нереально что-то достоверно прогнозировать. Перед Сочи мы три года проводили тесты, и у нас три года в феврале шёл снег. Но приехали на Олимпиаду, а на улице +20. В итоге получилось, что титаническая работа была проведена вхолостую, пришлось адаптироваться на ходу. В Пхёнчхане тоже тестировали не один год, и постоянно свежий снег, температура около нуля. Приехали в Корею, там дубак настоящий почти две недели был, пронизывающий ветер, а когда гонки начались – температура резко выше нуля поднялась, опять все наработки насмарку. Опыт и знания остались, но они были неприменимы к той ситуации.

– Исходя из отчёта FIS, была какая-то подобная снежная и температурная обстановка раньше в другой стране? С чем можно сравнить?

– С Кореей. Горы, постоянный сильный ветер, грязный снег, потому что ветер песок приносит.



– Грязный снег – это сложность?

– Не сказал бы, поскольку наработки никуда не пропадают. Да, состав продуктов у фирм чуть поменялся из-за новых требований, в целом всё то же самое. В какую погоду и на какой снег ты тестировал определённый продукт с ныне запрещёнными компонентами, то же самое будет и сейчас, только с полностью разрешёнными. Могу открыть небольшой секрет: на чемпионате мира в Оберстдорфе мы уже бежали на новых продуктах, и они работали хорошо.

– Настрой в олимпийский сезон у сервиса боевой?

– Как всегда. Мы же работаем по максимуму, по-другому просто не получится. Сервис к каждой гонке подходит ответственно, будь это просто отборочный старт или Олимпиада.