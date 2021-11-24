«На трассе друзей нет». Какой будет конкуренция за Олимпиаду в лыжной сборной России

Лыжник Артём Мальцев в составе эстафетной четвёрки стал серебряным призёром чемпионата мира – 2021 в Оберстдорфе, а на отборочных стартах на первый этап Кубка мира уверенно выиграл коньковую гонку на 15 км в Муонио. Перед стартом международного сезона Артём ответил, похож ли олимпийский отбор в сборную России на «Игру в кальмара», кто в группе Маркуса Крамера лучше всех готовит австрийский десерт и почему он в олимпийский сезон решил встать на другие лыжи.

«Мы к сезону готовимся не ради двух-трёх гонок»

— Артём, вам не нужно было отбираться в состав на стартовый этап Кубка мира, но вы выиграли гонку. А критерии отбора на Олимпиаду знаете?

— Честно говоря, даже не интересовался. Но борьба за место в олимпийском составе точно начнётся с чистого листа. Раньше, если говорить про чемпионат мира, нужно было забежать в топ-3 или дважды в топ-6. Как сейчас будет, наверняка знают тренеры. Я же буду настраиваться на каждую гонку. В Руку у нас приехала большая команда, но побегут не все, кто-то будет ждать следующих этапов.

— Я правильно понимаю, что те спортсмены, которые отберутся в олимпийскую команду, смогут выбирать себе дальше гонки на этапах Кубка мира?

— Возможно, но я планирую бегать все этапы, если будет такая возможность. Мы к сезону готовимся не для того, чтобы две-три гонки пробежать. Каждый хочет участвовать в максимальном количестве стартов.

— Состояние в тот же период времени в прошлом сезоне было другим?

— Сейчас намного лучше. В прошлом сезоне нас с Сергеем Устюговым в Италии настиг ковид, и мы долго лечились, не могли выехать домой. Это не могло не сказаться на спортивной форме. Самое удивительное, что через месяц после болезни я сдал тест на антитела и немного обалдел: у меня их не было. Повторный тест – то же самое. То есть как бы и болезни не было. А сейчас всё шло по плану, никаких отклонений от того, что расписал Маркус Крамер.

— А что он расписал?

— В деталях говорить не буду, это не та информация, которую нужно открывать. Но если в целом, план направлен на то, чтобы как можно дольше держать форму, бежать весь сезон, а не конкретный старт.

Фото: РИА Новости

«У меня будет больше шансов отобраться на Олимпиаду»

— Ваша нынешняя форма далека от идеала?

— Прибавлять есть куда, скажем так. Я бежал ровно на то, на что был готов после объёмных тренировок. Перед Рукой у нас будет несколько дней, чтобы объёмы снизить и уже подвестись к старту Кубка мира.

— Вас удивил ваш результат на классической гонке в Муонио?

— Нисколько. В прошлом году я победителю подобной гонки чуть больше проиграл по времени, но это ни о чём не говорит.

— Вы сосредоточены на коньке или всё-таки больше универсал?

— Это зависит от того, в какой форме ты находишься. Если форма хорошая, а тем более звенит, то можно бегать всё: конёк и классику, дистанцию и спринт. В конце прошлого сезона я и длинные классические гонки неплохо бегал. Но моей любимой дистанцией остаётся коньковая «разделка» на 15 км.

— На этапе в Лиллехаммере отменён скиатлон, вместо него пройдёт ваша любимая гонка. Это плюс для вас с точки зрения отбора на Олимпиаду?

— Безусловно. Всё-таки коньковый стиль мой любимый, он у меня получается. Значит, у меня будет больше шансов отобраться.

«На трассе не может быть друзей»

— Почему вы перешли с Fischer на Salomon? Это был один из самых громких переходов межсезонья.

— Всё просто. Я всегда бегал на лыжах Fischer и в ботинках Alpina, меня абсолютно всё устраивало, хоть и не было никакого контракта. Но по окончании прошлого сезона ко мне подошёл представитель Fischer и сказал, что мне нужно перейти и на ботинки той же фирмы, тогда со мной будет подписан контракт. Я попробовал новые ботинки, мне они не подошли. Дело не в качестве, а в форме моего голеностопа, мне просто было неудобно. Пришлось попрощаться со своим многолетним поставщиком. Попробовал лыжи и ботинки Salomon, меня всё устроило. Новые лыжи оказались чуть более устойчивыми на спусках и более манёвренными.

— Тренировочный план по сравнению с прошлым сезоном серьёзно изменился?

— Я бы сказал, что почти всё осталось так же, за исключением некоторых нюансов. Например, Сергей Турышев, который был моим спарринг-тренером в прошлом сезоне, выполнял тот же объём работы, сейчас больше выполняет тренерской работы, со мной выходит лишь на некоторые тренировки. Ну и на лыжи мы встали в этом сезоне раньше – ещё в мае, затем в Оберхофе в тоннеле, а с осени вкатка началась в Австрии. То есть необходимая лыжная база наработана, можно вкатываться в сезон и за счёт гонок набирать скорость.

— За место в олимпийской сборной бьются спортсмены из разных групп. Этот факт как-то обостряет соперничество?

— Вообще никак не влияет, нужно выходить и показывать своё. У нас индивидуальный вид спорта. На лыжне вообще все соперники, хоть даже и в твоей же тренировочной группе. На трассе нет и не может быть друзей. Гонку отбежали – и все вновь друзья, живём же вместе, даже готовим сами.

Фото: РИА Новости

«Посмотрел «Игру в кальмара» последним в команде»

— Насчёт готовки. Ваша группа в «Инстаграме» пост выкладывала, как вы с Глебом Ретивых готовите какую-то выпечку. Что это было?

— Кайзершмаррн пекли. Это традиционный австрийский десерт, который очень нравится Маркусу. Что-то вроде наших блинов, только они нарезаются неаккуратно и подаются с яблочным пюре. В прошлом году я на этапе в Руке всех угощал шарлоткой, нашему тренеру очень понравилось. Но там духовка была, а в Муонио в этом году не было, только плита. Вот Маркус и предложил кайзершмаррн сделать. Сам съездил в магазин, кажется, с Федерико Пеллегрино, они купили все ингредиенты, а я начал готовить.

— Вы – специалист по домашней выпечке, штатный повар группы?

— Скажете тоже (смеётся). Просто иногда находит вдохновение, можно и сделать что-то такое. В этот раз привлёк к готовке Глеба и нашего аналитика Анатолия Волкова. Даже Франческо де Фабиани, когда заглянул на кухню, тоже оказался в помощниках. Порций много слишком замутили.

— В общем, вы свободное время кулинарным забавам посвящаете?

— Иногда можно себя побаловать, но в свободное время, которого совсем немного, я предпочитаю общаться с семьёй, время от времени фильмы смотрю или книги читаю.

— Что из более-менее свежего посмотреть успели?

— «Игру в кальмара». Кажется, я последним в команде это сделал. Ну, все вокруг говорили про этот сериал, я и посмотрел. Ничего так, понравилось. Затянуло, хотелось знать, что там в следующей серии.

— Отбор в олимпийскую сборную России можно назвать «игрой в кальмара»?

— Я этого не говорил (смеётся).