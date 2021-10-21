Иногда лучше молчать. Судья Веденин подставил российских фигуристов перед Олимпиадой

Известного российского фигуриста, тренера и арбитра обвинили в гомофобии. За рубежом не намерены прощать Александру Веденину слова о том, что нетрадиционная ориентация партнёра негативно сказывается на катании дуэта. На специалиста уже пожаловались в Международный союз конькобежцев, но последствия могут быть куда серьёзнее, чем отстранение российского арбитра, давно не работавшего на соревнованиях.

Своими спорными комментариями Веденин крупно подставил российских фигуристов перед Олимпиадой. Теперь поражение «холодных» французов обязательно спишут на гомофобию и нетерпимость.

А кому в наше время хочется сталкиваться с подобными обвинениями?

Высказывание Веденина о французских танцорах вызвало скандал

Бывший фигурист и тренер, судья международной категории Александр Веденин внезапно превратился в одного из самых красноречивых спикеров нашего фигурного катания. Благодаря ему мы узнали, как на чемпионате России в Челябинске засуживали Александру Трусову, почему домохозяйкам стоит «жарить котлеты и не лезть в фигурное катание», а также как именно Международный союз конькобежцев борется с русскими фигуристами.

Однако это всё истории местного масштаба. Настоящий же международный скандал спровоцировало заявление Веденина о многократных чемпионах мира в танцах на льду Габриэле Пападакис и Гийоме Сизероне из Франции.

«Они катаются классно, но холодно. Партнёр – нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицина и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой», — сказал Александр в интервью «Матч ТВ».

Сизерон обвинил Веденина в гомофобии

Вопросы к позиции 74-летнего специалиста возникли и у российских болельщиков. Сам посыл, что между партнёрами по дуэту в спорте обязательно должны быть романтические отношения, многие посчитали сомнительным. Можно было не сомневаться, что рано или поздно резонансное высказывание Веденина дойдёт и до Франции. Реакция оказалась предсказуемо резкой.

«До моего внимания были доведены некоторые гомофобные комментарии, появившиеся недавно в СМИ, нацеленные на мою сексуальную ориентацию. Отчаянные попытки придать какое-то преимущество нашим конкурентам-натуралам. Какими бы нелепыми ни были эти комментарии, я решил использовать их как возможность высказаться…

Гомофобным комментариям нет места в мире фигурного катания и спорта. Я надеюсь, что ISU поддерживает меня в том, чтобы дать чёткий сигнал: их нельзя терпеть, от кого бы они ни исходили», – написал Гийом в «Инстаграме».

Федерация фигурного катания Франции поддержала своего спортсмена и подала на Веденина жалобу в ISU. Теперь обойтись без санкций Александру Дмитриевичу будет крайне тяжело. Иногда лучше молчать, чем блистать красноречием.

Слова Веденина могут аукнуться Синициной и Кацалапову

Самое неприятное во всей этой ситуации – урон, который своим поведением Веденин наносит всему российскому фигурному катанию и нашим шансам на медали Олимпиады в Пекине.

Расклад в танцах на льду и без того очень непростой. Пападакис и Сизерон уже на протяжении второго олимпийского цикла — сильнейшие в своей дисциплине. Поражения французов за последние шесть лет можно пересчитать по пальцам, а вот побед и мировых рекордов – не счесть. Да, два последних крупных турнира остались за Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, но на чемпионате мира — 2021 Габи и Гийом не выступали, а одного успеха на чемпионате Европы — 2020 мало, чтобы однозначно говорить о смене лидеров.

Противостояние России и Франции в танцах на льду обещало стать одним из самых острых и непредсказуемых. При практически одинаковом уровне двух ведущих дуэтов решить судьбу золота может любой нюанс. И спровоцированный Ведениным скандал может стать очень весомым аргументом в пользу французов. Александр Дмитриевич уже успел объяснить свои слова, но вряд ли его услышат за рубежом.

Поражение Пападакис и Сизерона на Олимпиаде теперь не выгодно?

Танцы на льду — самый необъективный вид фигурного катания. Здесь нет прыжков, подкруток, выбросов или других элементов, исполнив которые можно получить преимущество перед конкурентами. Все танцоры плюс-минус катают один и тот же контент. Решающими в оценке становятся надбавки за качество исполнения элементов и компоненты, на величину которых нередко влияет авторитет фигуристов. Манипулировать баллами в танцах на льду проще простого. Даже идеальный прокат и ошибки у конкурентов не дают никаких гарантий.

Надежд на победу Вики и Никиты на Олимпиаде, откровенно говоря, было и так немного. Всё-таки французы многое привнесли в танцы на льду и не отдавали своего преимущества несколько лет подряд. Да и в политическом плане вряд ли ISU мечтал отдать золото России.

А теперь ситуация кажется ещё мрачнее. Французы делают всё, чтобы выйти из этой скандальной ситуации победителями. Сизерон открыто говорит о том, что Россия пытается создать себе преимущество благодаря традиционной ориентации своих танцоров. Иными словами, возможное поражение Пападакис и Сизерона на Олимпиаде будет приравнено к торжеству гомофобии. И тогда уже ISU окажется в крайне затруднительном положении и получит массу обвинений и упрёков. Похоже, это понимают все, кроме господина Веденина.