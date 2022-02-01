«У нас в стране возможно всё». Двух белорусских лыжниц не пустили на Игры из-за политики?

К сожалению, в последние годы спорт всё чаще тесно переплетается с политикой. И особенно остро это взаимодействие чувствуется во время крупных спортивных турниров.

Олимпиада-2022 ещё не началась, но уже породила немало сюжетов на стыке спорта и политики. Один из них связан с белорусскими лыжницами. Светлана Андриюк и Дарья Долидович заявили, что их не пустили на Олимпийские игры в Пекин из-за поддержки оппозиции.

Ситуация весьма неоднозначна, так как свою позицию высказали не все стороны конфликта. Но давайте попробуем разобраться, что же известно об этой истории на данный момент.

Связь с оппозицией?

Итак, на Олимпиаду в Пекин не приехали две сильные белорусские лыжницы. Их убрали из состава национальной сборной за несколько недель до старта Игр-2022.

Дарья Долидович и Светлана Андриюк готовились у одного и того же тренера – отца Дарьи, известного лыжника Сергея Долидовича. И он связывает отсутствие спортсменок в сборной со своей политической позицией. Во время протестов в стране в 2020-м Сергей утверждал, что не голосовал за действующего президента страны Александра Лукашенко.

Долидович утверждает, что притеснение его учениц началось ещё в ноябре, а в конце декабря достигло пика. Накануне Нового года Сергей опубликовал следующий пост в «Фейсбуке»:

«Ну что сказать? Федерация сделала подарок на Новый Год. Деактивировала фискод дочери Дарье и отстранила на год от соревнований. Основания? Говорят, швыряла призы на соревнованиях 17 октября. Вела себя неподобающим образом для спортсмена. Решением тренерского совета (говорят) единогласно принято. Нашей тренерской тусовке – привет! Через 2,5 месяца после награждения. Без пояснений от спортсменки. Всё гениальное просто! Мимо юниорского ЧМ и Европейского фестиваля молодёжи. Бывает. Жаль, что дети за родителей получают. Ребёнок в слезах. Страна для жизни. Вот такие новости».

Соревнования 17 октября – это «Минский Кубок по лыжероллерам». На турнире Дарья выиграла шесть гонок из шести и заняла первое место, однако на награждении ей вручили призы за третье место, которые спортсменка впоследствии вернула организаторам.

До этого тренер жаловался, что Дарье и Светлане пришлось лететь на один из турниров в Россию за свой счёт, так как Федерация не хочет заявлять спортсменок на международные старты.

Деактивация кодов FIS

11 января Reuters опубликовал материал, в котором рассказывал о том, что Светлану и Дарью не пускают на Олимпийские игры в Пекин. По словам издания, в декабре Белорусский лыжный союз деактивировал коды FIS, которые необходимы лыжницам для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Таким образом, Андриюк и Долидович не могут участвовать ни в международных соревнованиях, ни даже в отборах к ним.

Как утверждают сами лыжницы, глава Белорусской федерации лыжных гонок Александр Дарахович призвал спортивных чиновников в ноябре запретить Светлане и Дарье участвовать не только в международных турнирах, но и в сборах национальной команды. В качестве причин такого решения лыжницы называют политические мотивы.

«Они (спортивные чиновники Беларуси. — Прим. «Чемпионата») дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию. Я не хочу быть здесь. Я планирую уехать в Польшу, потому что жить здесь невозможно», – рассказывала изданию Андриюк. При этом она подчеркнула, что никогда не выражала свои политические взгляды, которые считает нейтральными.

Дарья Долидович также выразила недоумение принятым решением: «Я не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS», – пояснила Долидович, упомянув, что поддерживает политические взгляды отца.

Reuters подчёркивает, что отправлял запросы с просьбой разъяснения ситуации в Белорусский лыжный союз и Белорусскую федерацию лыжных гонок, однако ответа не получил.

Статус — неактивен

В FIS подтвердили, что коды Долидович и Андриюк в базе данных числятся как неактивные. Однако Международная федерация не спешила с какими-то выводами и обратилась за разъяснением ситуации в Белорусскую федерацию лыжных гонок.

«FIS подтверждает, что коды FIS двух спортсменов в нашей базе данных в настоящее время отображаются как «неактивные». FIS связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию об упомянутых спортсменах, и предоставит любую новую информацию по мере её поступления», — заявил один из представителей FIS в январе.

НОК Беларуси и Белорусский лыжный союз ситуацию не комментировали, а за месяц новой информации от FIS не поступало. Однако к ситуации подключилась ещё одна сторона – Фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF), который выступил с заявлением. По утверждению представителей BSSF, ещё 25 ноября организация отправила в FIS письмо о дискриминации спортсменок с просьбой вмешаться в ситуацию.

Новость по теме Олимпийский комитет Беларуси игнорирует запросы лыжниц, обвиняемых в поддержке оппозиции

3 января фонд направил запросы в Белорусскую федерацию лыжных гонок и НОК страны с требованием предоставить документы, которые объясняют отключение кодов спортсменок. По словам Сергея Долидовича, ответы были получены, но они не удовлетворили лыжниц.

«Первый был ответ неформальный. Потом они подумали немножко головой и сказали, что это было сделано по спортивному принципу. Спортивный принцип полностью нарушен, потому что она была призёркой и чемпионкой страны на последних соревнованиях. Не было никаких обсуждений, Дарью никуда не вызывали, ничего не спрашивали. Никаких объяснений по поводу инцидента. У нас сейчас в стране возможно всё», – признался Долидович.

Ситуацию успели прокомментировать даже в России. Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что по этому инциденту есть ещё много вопросов.

«Если они первые номера и их не пускают, то это одно дело. Если они не первые, то это хорошая возможность попытаться через Олимпийский комитет попасть на Игры. Надо было делать это заявление раньше. Лицензии спортсмены начали получать два месяца назад, почему тогда о проблемах заявили сегодня? Вопросов больше, чем ответов», – рассказала Журова.

В этой истории действительно много белых пятен. При этом ни НОК Беларуси, ни Белорусская федерация лыжных гонок свою позицию так и не обнародовали. А без официальных заявлений этих организаций делать выводы о том, кто прав, а кто виноват, невозможно.

Как бы то ни было, на Олимпиаду белорусы отправили лишь четырёх лыжников: Анастасию Кириллову, Анну Королёву, Александра Воронова и Егора Шпунтова.