Олимпийский комитет Беларуси игнорирует запросы лыжниц, обвиняемых в поддержке оппозиции

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси и Белорусская федерация лыжных гонок игнорирует запросы Светланы Андриюк и Дарьи Долидович, сообщает Фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) в своём «телеграм-канале».
Ранее лыжницы заявили, что власти страны обвинили их в поддержке оппозиции и запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Пекине (Китай).
«Ещё 25 ноября в FIS было направлено письмо о дискриминации с просьбой о прямом участии на основании решения МОК. Позже, 3 декабря, письмо было передано ответственному представителю FIS госпоже Саре Фуссек (бывший антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU). – Прим. «Чемпионата»). За этим последовало три напоминания о письме, в котором говорится о дискриминации белорусских лыжниц.
3 января в Белорусскую федерацию лыжных гонок и НОК был направлен запрос о предоставлении документов, касающихся решения об отключении кодов FIS и дисквалификации. Официальных ответов от всех сторон получено до сих пор не было», — говорится в заявлении BSSF.
Отметим, что сегодня, 11 января FIS выступила с заявлением касательно ситуации с белорусскими лыжницами.
- 11 января 2022
-
20:49
-
19:39
-
18:14
-
16:40
-
15:32
-
15:04
-
14:33
-
13:26
-
13:01
-
12:43
-
12:38
-
12:35
-
12:21
-
09:30
-
08:08
-
07:09
- 10 января 2022
-
23:47
-
22:52
-
21:40
-
21:23
-
20:57
-
19:38
-
18:45
-
18:43
-
18:10
-
17:50
-
17:46
-
17:11
-
17:02
-
11:13
-
11:05
-
10:58
-
08:00
-
07:53
-
00:57