Олимпийский комитет Беларуси игнорирует запросы лыжниц, обвиняемых в поддержке оппозиции

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси и Белорусская федерация лыжных гонок игнорирует запросы Светланы Андриюк и Дарьи Долидович, сообщает Фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) в своём «телеграм-канале».

Ранее лыжницы заявили, что власти страны обвинили их в поддержке оппозиции и запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Пекине (Китай).

«Ещё 25 ноября в FIS было направлено письмо о дискриминации с просьбой о прямом участии на основании решения МОК. Позже, 3 декабря, письмо было передано ответственному представителю FIS госпоже Саре Фуссек (бывший антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU). – Прим. «Чемпионата»). За этим последовало три напоминания о письме, в котором говорится о дискриминации белорусских лыжниц.

3 января в Белорусскую федерацию лыжных гонок и НОК был направлен запрос о предоставлении документов, касающихся решения об отключении кодов FIS и дисквалификации. Официальных ответов от всех сторон получено до сих пор не было», — говорится в заявлении BSSF.

Отметим, что сегодня, 11 января FIS выступила с заявлением касательно ситуации с белорусскими лыжницами.