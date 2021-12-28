Олимпийский чемпион Прокуроров погиб под колёсами. Его сбил пьяный водитель без прав

Алексей Прокуроров был символом мужских лыжных гонок России все 1990-е. Он в одиночку бился с лучшими лыжниками мира, девять лет подряд выигрывал хотя бы одну гонку на Кубке мира, а когда завершил карьеру – стал отличным тренером. Но стать великолепным тренером не успел. Прокуроров погиб под колёсами машины, которой управлял пьяный 23-летний лихач, лишённый прав за многочисленные нарушения. Убийца уже давным-давно вышел на свободу.

Олимпийское золото за СССР и российский флаг

Алексей Прокуроров – легенда мировых лыжных гонок, который стал основным спортсменом сборной России в 22 года! А дебютировал в Кубке мира в 20 лет. Олимпийским чемпионом Прокуроров стал в 23 года.

В Калгари-1988 тогда ещё советский лыжник победил на дистанции 30 км классикой. Это сейчас такую гонку можно увидеть только на российских стартах, а на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиадах «тридцатка» стала скиатлоном и масс-стартом.

Прокуроров победил в первой же гонке Олимпийских игр. К этой тридцатке он вёл целенаправленную подготовку. Тогда Алексей на какие-то жалкие 9 секунд опередил своего друга Владимира Смирнова. С той Олимпиады Прокуроров мог увезти и две золотых медали, но в великой эстафетной битве на последнем этапе уступил знаменитому шведу Торгни Могрену.

Блистательная советская команда, за которую бежали Владимир Смирнов, Владимир Сахнов, Михаил Девятьяров и Алексей Прокуроров, осталась второй. На других Олимпиадах Прокуроров оставался без медалей, но на церемониях открытия Игр в Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002 именно он нёс российский флаг.

Девять лет побед

После развала СССР Прокуроров на долгое время остался единственным российским лыжником, который регулярно, а не в отдельно взятой гонке, выступал на высоком уровне. С 1990 по 1998 год не было ни одного сезона, в котором Алексей не побеждал бы хотя бы в одной гонке в Кубке мира.

На чемпионатах мира он также регулярно был в числе лучших. И после трёх бронзовых наград в Лахти-1989, Фалуне-1993 и Тандер-Бее-1995 российский спортсмен завоевал и второй титул, к которому стремился всю карьеру. В Тронхейме-1997 он стал чемпионом мира на своей любимой «тридцатке», только коньком. Там же в Норвегии Прокуроров добавил в свою коллекцию серебро на классической «десятке» и бронзу в коньковой гонке преследования на 15 км.

После неудачи в Нагано Прокуроров выиграл знаменитый королевский марафон в Хольменколлене. Его карьера пошла на спад уже в новом тысячелетии, но в 37 он ещё стал призёром этапа Кубка мира, а почти в 38 пробежал на последней Олимпиаде, после чего завершил карьеру.

«Непередаваемые ощущения»

Прокуроров ушёл из лыжных гонок как-то буднично. Собрал на чемпионате России в Сыктывкаре всех друзей, устроил банкет и попрощался.

«С одной стороны, я достиг всего, к чему стремился: выиграл и Олимпиаду, и чемпионат мира. Но с другой – хочется ещё раз пережить победные мгновения. Это непередаваемые ощущения, как наркотик. Причем не в тот момент, когда на пьедестале стоишь, а сразу после финиша. Не хочется ведь бегать просто так. Особенно если когда-то был первым...» – говорил лыжник изданию «Спорт-экспресс».

Просто так он и не бегал. Прокуроров нашёл себя в тренерской работе. Помог Юрий Бородавко, который позвал Алексея к себе помощником сначала в юниорскую сборную, а затем и во взрослую. Именно Бородавко в 2006-м убедил руководство ФЛГР, что Прокуроров достоин работать самостоятельно.

И Алексей после Олимпиады в Турине возглавил женскую сборную. Он был великолепным тренером, обладал необходимыми для такой работы тактом и чуйкой. Именно Прокуроров вернул к лыжной «жизни» Ольгу Завьялову, не попавшую на Играх-2006 в состав золотой эстафеты. Хотя по результатам она должна была бежать один из двух первых этапов.

Завьялова хотела завершить карьеру, но Прокуроров взял на себя всю ответственность и разрешил ей готовиться отдельно от команды, чтобы не ломать спортсменку и не начинать работу с конфликта, к которому он, в общем, никакого отношения не имел. На чемпионате мира – 2007 в Саппоро Ольга Завьялова завоевала золото на любимой дистанции своего тренера. Это был выдающийся успех.

Гибель под колёсами

У Прокуророва впереди был сезон для экспериментов, ведь в 2008-м не было ни чемпионата мира, ни Олимпиады. И он наверняка сделал бы отличную работу, чтобы подготовить команду к чемпионату мира в Либереце и к Олимпиаде в Ванкувере. Но жизнь распорядилась иначе.

После сборов в Рамзау Прокуроров должен был приехать в Москву из Владимира. Но до столицы Алексей не добрался. Он решил пройтись пешком до железнодорожного вокзала, откуда на электричке доехать до Москвы.

10 октября 2008 года в 7.15 случилась трагедия. Алексея Прокуророва, шедшего по обочине дороги, насмерть сбил лишённый прав Юрий Мацора, находившийся в неадекватном от количества алкоголя состоянии. Прокуроров погиб на месте ДТП. Мацора отсидел чуть более четырёх лет и уже давным-давно вышел на свободу. Его мать угрожала вдове Прокуророва Оксане, а адвокаты настаивали, что легендарный лыжник сам виноват в случившемся.

Женскую сборную России возглавил Виктор Смирнов, помощник Прокуророва. На любимой дистанции Алексея в Либереце Евгения Медведева-Арбузова стала вице-чемпионкой мира, а на Олимпиаде в Ванкувере Ирина Хазова и Наталья Коростелёва взяли бронзу в командном спринте.