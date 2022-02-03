«Марафон выиграет тот, кто выживет». Колонка тренера сборной России о закулисье Олимпиады

На «Чемпионате» выходит второй текст из серии материалов, которые прямо из Олимпийской деревни готовит тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев. Оказывается, в сборной России количество лыж измеряют комнатами, сервисёры готовы работать в самых суровых условиях, а китайские жгучие морозы нашим спортсменам нипочём.

«Лыжи словно в песке оказываются»

Сначала про тренировку, которая состоялась у нас на следующий день после приезда.

Приехали мы на стадион вместе с нашими сервисёрами, и прямо порадовали нас представители принимающей стороны: они весь наш крупногабаритный багаж, к которому относятся чехлы, ящики со средствами для подготовки лыж не просто занесли на стадион и бросили, а разложили всё по комнатам. Нам оставалось только расставить всё поудобнее и приступить к работе.

Погода на первой тренировке была жутковатой. Мороз был примерно -17, но сильный ветер придавал ощущение гораздо более сильного мороза. Спортсмены из других стран закутывались практически полностью, бафами лица закрывали. Но у нас ребята и девчата русские, у нас сибирские морозы стоят ух какие, мы к такой погоде привычные, перенесли её лучше остальных.

Но тоже мёрзли. А заодно узнали, какое скольжение бывает при таком сильнейшем ветре. Очень тугое из-за переметённого снега. Лыжи словно в песке оказываются, и это не для красного словца я говорю. Едешь и словно натыкаешься на преграду, когда на этот снег попадаешь. Снег был очень мелким и плотным. «Кат» был очень тяжёлым.

По рельефу: хорошая, рабочая трасса с длинными затяжными подъёмами. Особенно мы для себя отметили круг 8,3 км, на котором будет проходит олимпийский «полтинник» у парней. На этом круге, если вдруг будут такая же погода и такие же условия скольжения, гонка будет ну очень интересной, поскольку там очень много зависит от скольжения лыж и от функциональной выносливости. Отсидеться будет невозможно. Выиграет тот, кто выживет. Ведь с таким скольжением круг будет сопоставим с преодолением горы Альп-де-Чермис на «Тур де Ски».

Фото: instagram.com/sergeyturyshev

«Ожидал от Олимпийской деревни большего»

Теперь по второму тренировочному дню. «Переметёнки» и сильного ветра не было, но скольжение было не лучше до тех пор, пока не вышло солнце, не прогрело трассу и спортсмены её раскатали. Но это не беда – все были в равных условиях. После обеда сходили с Юлей Ступак в тренажёрный зал – он очень большой, множество беговых дорожек, много велосипедов. Но специализированных для лыжников тренажёров маловато.

Мы с трудом подобрали тренажёры для силовой работы. Честно говоря, ожидал от Олимпийской деревни чего-то большего, хотя бы как в большинстве фитнес-залов в России, где есть реально любые тренажеры. А здесь всего два-три подходящих тренажёра, на остальных же приходится подстраиваться и что-то придумывать. Иностранцы, да даже Маркус Крамер, не устают удивляться нашей русской смекалке, когда мы делаем всё, что нужно, независимо от условий.

Вообще два первых тренировочных дня прошли очень продуктивно. Откатали лыжи, посмотрели структуры, провели прикидочные тесты. Работа, хоть и только началась, но уже идёт полным ходом. К гонкам мы должны быть во всеоружии.

Фото: instagram.com/sergeyturyshev

«Интересно, в чём выйдут на старт норвежцы»

На следующий день, 2 февраля, мы покатались со спортсменами и пришли к общему мнению: настолько тугое скольжение и настолько тяжёлая трасса, что те 23 км, которые мы проехали за полтора часа, показались нам полтинником. Настолько ты устаёшь от такого рельефа и скольжения, что ребята даже не представляют, как бежать скиатлон и марафон.

У китайцев были тестовые соревнования, из-за этого трассы с трёх до пяти часов закрыли. Жаль, посмотреть не удалось. Зато сегодня мы покатались при искусственном освещении, которое будет задействовано в спринтерских гонках – и оно впечатляет.

Ещё не было ни одного дня, чтобы не дул ветер. Снега нет, небо чистое, а лицо обжигает очень сильно. Прохладно, однако. Смотришь на спортсменов из других сборных – кто в курточках катается, кто в чехлах на ботинках. Утепляются как могут.

Мы разговаривали с парнями, которые отработали в Китае несколько месяцев, бегали тут соревнования, спросили их совета. Они сказали, что не рисковали вечером выходить на старт в обычных комбинезонах. И вот мне прямо интересно, в чём те же норвежцы выйдут на старт, ведь отказаться от гонки из-за мороза не получится, Олимпиада же не Кубок мира.

Ещё хотел бы рассказать про откаточную гору. Она находится примерно в 300 метрах от наших кабинок. Чтобы донести лыжи, приходится потратить немало сил. Во-первых, ты идёшь в гору, во-вторых, когда ветер начинает задувать с такой силой, как здесь, кассеты с лыжами просто разворачивает, ну и тебя вместе с ними. Идёшь эти 300 метров с несколькими остановками.

Все мы ждём, какая погода будет в дни гонок – потеплеет или нет? Если температура отпускать не будет, снег останется перемороженным и очень тугим. Ребятам будет очень тяжело.